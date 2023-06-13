Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования убийства двух мужчин на Урале

Глава СК России заинтересовался убийством двух мужчин в Екатеринбурге
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Глава Следственного комитета России заинтересовался убийством двух мужчин в Екатеринбурге. Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе расследования. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
- По данному факту следственными органами СК России расследуется уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - рассказали в ведомстве.
Напомним, что тела молодых людей нашли 12 июня. По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибшими оказались двое мужчин 1985 и 2002 года рождения. СК по Свердловской области уже ведется расследование. Представители МВД и СКР устанавливают все обстоятельства инцидента. ЧП попало на видеозапись, ее изучают следователи.
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