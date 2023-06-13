Фото: читатель КП

Жителей Екатеринбурга удивила куча снега 13 июня. Сугроб обнаружили на улице Энгельса. Оказалось, что это снег из хоккейной академией «Спартаковец», которая там находится.

- Во время уборки старого льда заливочная машина с ножами срезает 2-3 мм старой поверхности, а затем заливает горячую воду, чтобы она растопила все выемки и трещины. Та часть льда, которую срезала заливочная машина, собирается в ее кузове, - рассказали E1.RU. - Затем мы этот лед утилизируем, он складируется и тает внутри специального помещения. Но летом, в жару мы иногда выносим небольшую часть льда для освежения воздуха.

Также там отметили, что снег, который могут наблюдать горожане исключительной чистоты.

Кстати, синоптики обещают свердловчанам заморозки, но до снега дело не дойдет.

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