В Югре за год построят 950 тысяч квадратных метров жилья

В ХМАО активно возводят жилье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе в 2023 году должны построить 950 квадратных метров жилья по федеральному проекту «Жилье и городская среда». Сейчас все строительные работы идут в соответствии с графиком. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

За пять месяцев этого года в регионе построили 265 тысяч квадратных метров жилья. В лидерах по возведению нового жилья оказались Ханты-Мансийск, Сургут и Нефтеюганск. Пятая часть запланированного к вводу в эксплуатацию жилья приходится на город Сургут и Сургутский район.

Отметим, что активно строится новое жилье в столице соседнего региона – Екатеринбурге, где продолжают возводить район Академический, а также микрорайоны Кольцовский и Солнечный.

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