В Югре за год построят 950 тысяч квадратных метров жилья

В ХМАО активно возводят жилье
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ханты-Мансийском автономном округе в 2023 году должны построить 950 квадратных метров жилья по федеральному проекту «Жилье и городская среда». Сейчас все строительные работы идут в соответствии с графиком. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.
За пять месяцев этого года в регионе построили 265 тысяч квадратных метров жилья. В лидерах по возведению нового жилья оказались Ханты-Мансийск, Сургут и Нефтеюганск. Пятая часть запланированного к вводу в эксплуатацию жилья приходится на город Сургут и Сургутский район.
Отметим, что активно строится новое жилье в столице соседнего региона – Екатеринбурге, где продолжают возводить район Академический, а также микрорайоны Кольцовский и Солнечный.
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru