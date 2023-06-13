В Югре потушили все природные пожары

Леса горели в регионе с конца апреля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийском автономном округе по состоянию на утро 13 июня специалисты потушили все природные пожары, а новых возгораний не зафиксировано. Об этом пишет портал ugra-news.ru.

За все время с начала пожароопасного сезона в 2023 году в Югре полностью ликвидировали 130 ландшафтных пожаров на общей площади чуть больше 21 486 гектаров, и 206 лесных пожаров на площади 22 407,5 гектаров.

Пять природных пожаров ликвидированы в природных заповедниках «Малая Сосьва» и «Юганский». Общая площадь возгораний здесь составила 523,5 гектара.

ХМАО горело с 28 апреля, когда был введен особый противопожарный режим. С 25 в Югре запретили посещать леса, а также охоться и рыбачить.