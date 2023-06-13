Психолог Наумова рассказала, как нужно наказывать детей

К ребенку нужно относиться умеренно строго Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Детский психолог Наталья Наумова рассказала, что строгость важна при воспитании собственных детей, так как ребенок должен понимать и принимать рамки дозволенного в семье. Но важно быть справедливым по отношению к детям, то есть процесс воспитания должен быть умеренно строгим. Об этом психолог рассказала изданию NEWS.ru.

По словам специалиста, когда родители проявляют излишнюю строгость, ребенок начинает понимать, что к его мнению не будут прислушиваться. А умеренная строгость дает ребенку понимание того, что он должен быть ответственным и последовательным, что поможет ему достигать целей.

Психолог Наталья Наумова добавила, что умеренная строгость позволяет детям лучше адаптироваться к реальной жизни.

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