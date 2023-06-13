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НовостиАвто13 июня 2023 9:29

Автолюбителям рассказали, когда лучше продавать автомобиль

Эксперты назвали семь причин срочно продать свое транспортное средство
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Порой управлять одним автомобилей просто надоедает

Порой управлять одним автомобилей просто надоедает

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рано или поздно свой личный автомобиль решаются продать все автовладельцы. Важно это сделать вовремя, чтобы получить достаточную сумму и не заниматься лишними проблемами.

Издание NEWS.ru сообщает, что в среднем в России автовладельцы пользуются одной машиной пять лет, и со ссылкой на «Автостат» информирует о признаках, что от автомобиля нужно избавляться.

В список попали ржавчина на кузове, которая появляется через 7-10 лет после начала эксплуатации транспортного средства; частный ремонт, когда машина постепенно начинает разваливаться; рост расхода топлива и масла.

Еще в список причин, по которым нужно избавиться от автомобиля, попали факторы, не связанные с техническим состоянием транспортного средства. Например, автомобиль стал тесен для семьи, автомобилист перестал получать удовольствие от управления машиной, скорый срок окончания гарантии, и расходы, когда становится выгоднее пользоваться такси или сервисом каршеринга.