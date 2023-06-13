Порой управлять одним автомобилей просто надоедает Фото: Михаил ФРОЛОВ

Рано или поздно свой личный автомобиль решаются продать все автовладельцы. Важно это сделать вовремя, чтобы получить достаточную сумму и не заниматься лишними проблемами.

Издание NEWS.ru сообщает, что в среднем в России автовладельцы пользуются одной машиной пять лет, и со ссылкой на «Автостат» информирует о признаках, что от автомобиля нужно избавляться.

В список попали ржавчина на кузове, которая появляется через 7-10 лет после начала эксплуатации транспортного средства; частный ремонт, когда машина постепенно начинает разваливаться; рост расхода топлива и масла.

Еще в список причин, по которым нужно избавиться от автомобиля, попали факторы, не связанные с техническим состоянием транспортного средства. Например, автомобиль стал тесен для семьи, автомобилист перестал получать удовольствие от управления машиной, скорый срок окончания гарантии, и расходы, когда становится выгоднее пользоваться такси или сервисом каршеринга.