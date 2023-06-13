На Урале в магазинах нашли фальшивое сливочное масло

Референтный центр известил Управление Россельхознадзора по Свердловской области о выявленном нарушении
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области на прилавках магазинов обнаружено фальшивое сливочное масло. Подделку выявила испытательная лаборатория Свердловского референтного центра Россельхознадзора.
- Установить факт подделки помогли исследования по определению соотношения метиловых эфиров жирных кислот - этот показатель дает явственную картину натуральности продукта, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Как выяснил специалисты, фальшивое сливочное масло привезли в наш регион из Краснодарского края. Референтный центр известил Управление Россельхознадзора по Свердловской области о выявленном нарушении. Инспекторам предстоит расследовать этот случай и задать вопросы производителю масла.
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