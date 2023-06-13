Полиция Серова поймала женщину-курьера мошенников

Полиции Серова удалось поймать мошенницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Серова поймала екатеринбурженку, которая подрабатывала курьером для мошенников. Свердловчанка успела забрать деньги у двух пенсионерок в марте текущего года. Об этом сообщили в МО МВД России «Серовский».

Еще в начале марта в полицию обратились две пострадавшие пенсионерки 86 и 90 лет. Они рассказали, что у них выманили деньги мошенники, а забирала средства женщина в зеленой куртке. Курьером оказалась 34-летняя жительница Екатеринбурга. Задержать ее удалось на ЖД-вокзале, свердловчанка не стала оказывать сопротивление и сразу поняла причину остановки.

- При ее личном досмотре были обнаружены и изъяты улики - сотовый телефон с информацией, денежные средства, похищенные у одной из пенсионерок, иные предметы, явившиеся впоследствии вещественными доказательствами по делу, - рассказали в полиции.

Сотрудникам МВД удалось узнать, что причиной преступной деятельности стали долги. Ради легкого заработка екатеринбурженка стала забирать выманенные деньги у пенсионеров Серова. Одна женщина передала курьеру 130 тысяч рублей, другая 150. Деньги женщина переводила на определенные счета, а себе забирала 5%.

На екатеринбурженку возбудили уголовное дело за мошенничество. Теперь женщине грозит до пяти лет лишения свободы. Обвиняемая созналась в содеянном.

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