Половина заемщиков в России не могут выплатить кредиты вовремя

Для многих деньги взять проще, чем отдать их Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каждый второй заемщик в России в течение последнего календарно года сталкивался с проблемами, связанными с кредитными выплатами. Речь идет и о потребительских кредитах, и об ипотеке, и об автокредитах. Об этом пишет портал NEWS.ru.

Чаще всего с проблемами при погашении кредитной задолженности сталкиваются россияне в возрасте от 25 до 34 лет. Также не всегда вовремя могут погасить взносы по кредитам люди без высшего образования.

За последние пять лет число граждан, взявших кредиты, выросло с 33% до 53%. Специалисты отмечают, что нужно перед тем, как выдать кредит, проинформировать человека о кредитных каникулах и процедуре банкротства физических лиц.

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