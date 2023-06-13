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НовостиНа здоровье13 июня 2023 8:47

В Свердловской области пересчитали наркоманов

Всего наркозависимых в регионе чуть больше 7 тысяч человек
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Не все наркозависимые Свердловской области внесены в списки нездоровых людей

Не все наркозависимые Свердловской области внесены в списки нездоровых людей

Фото: ИВАНОВА Диана

В Свердловской области по состоянию на 1 января 2023 года официально зарегистрировано 7 052 наркозависимых, включая 1 432 женщины и 53 несовершеннолетних. Дети до 14 лет с таким диагнозом отсутствуют. Эти цифры приводит ИА «Уральский меридиан».

С диагнозом «пагубное употребление наркотических средств» в регионе зарегистрировано 4 377 человека, включая 403 женщины, 77 несовершеннолетних и 4 ребенка в возрасте до 14 лет.

На медицинском учете на начало 2023 года в Свердловской области состоит 11 429 человек. Это только те, кому диагноз поставлен официально. Есть в регионе огромное число неучтенных наркоманов.