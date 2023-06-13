Житель Красноуфимска обвиняется в двух преступлениях, совершенных в одну ночь

23-летнему жителю Красноуфимска грозит реальный срок за нападение на полицейских Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске перед судом предстанет молодой человек, который обвиняется в совершении двух преступлений за одну ночь. Свердловчанин дважды напал на сотрудников ППС. Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области.

Ночью 25 февраля 23-летний молодой человек на улице Стрелочников пьяным напал на сотрудника полиции. Когда его доставили в районную больницу для медосвидетельствования, он побил еще одного патрульного. Тот получил легкий вред здоровью.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Красноуфимский районный суд для рассмотрения по существу, - пояснили в Следственном комитете.

Ранее в Полевском осудили свердловчанина, который убил знакомого из-за личной неприязни. Жителю Урала назначили наказание в виде восьми лет колонии строгого режима.

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