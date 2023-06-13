В Академическом жителям перекрыли путь в центр бетонными блоками

Фото: администрация Екатеринбурга
В Академическом утром 13 июня жителям перекрыли путь в центр по улице Соболева бетонными блоками. Из-за этого образовались серьезные пробки. Кто установил блоки пока неизвестно.
- Некоторые жители восьмого района используют этот проезд, чтобы выехать в город пока другой выезд - по улице Вильгельма де Геннина - затруднен из-за работ по строительству трамвайной линии. Кто установил в частном секторе блоки и дорожный знак «Тупик» - неизвестно, - рассказали в администрации района.
Администрация Академического и Верх-Исетского района, а также ДЭУ Верх-Исетского района и МКУ «Служба заказчика Академического района» пригнали бульдозер и в присутствии сотрудника ГИБДД сдвинули блоки и демонтировали дорожный знак.
В УГИБДД по Свердловской области сообщили, что главный госинспектор безопасности дорожного движения региона Алексей Спиридонов взял на контроль дорожную ситуацию на Соболева, где был ограничен проезд для автомобилистов.
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