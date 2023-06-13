Тагильчан возмутили платные туалеты в главном парке отдыха

Парк имени Бондина - одно из лучших мест для отдыха в Нижнем Тагиле Фото: Лев ИСТОМИН

В Парке имени Бондина в Нижнем Тагиле, которые является главным местом отдыха для горожан, исправно работают туалеты. Правда, стоимость посещения равна 30 рублям, и никакой альтернативы нет.

В парках и на улицах Екатеринбурга давно работают бесплатные туалеты, так как власти муниципалитета понимают отсутствие альтернативы. Тем более, многие гуляют по городу. Включая Парк имени Маяковского, с детьми.

Но у руководства Парка имени Бондина в Нижнем Тагиле свои правила. По данным издания ТагилЛайф, всем приходится платить по 30 рублей за посещение туалета, убирают который, по словам горожан, плохо – здесь грязно, нет воды и бумаги.

Не имеющие тридцати рублей горожане вынуждены искать бесплатный туалет за зданием цирка Фото: Лев ИСТОМИН

В мэрии Нижнего Тагила не видят ничего плохого в платных туалетах – ведь тут идет расход на уборку, свет и воду. Информацию об отсутствии воды и туалетной бумаги чиновники опровергают.

Тем, кто не намерен выкладывать 30 рублей, по мнению руководства города, нужно покинуть парк и сходить в бесплатный туалет, расположенный за цирком.

Горожане удивляются такому положению дел, ведь несколько лет назад руководство города гордо заявило о том, что в Нижний Тагил будут привлекать сотни тысяч туристов каждый год, которым придется искать бесплатный туалет за цирком.