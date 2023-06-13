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НовостиОбщество13 июня 2023 8:17

В Каменске-Уральском 22 июня включат сирены

Горожан попросили сохранять спокойствие
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Сирены в День памяти и скорби включат на несколько минут

Сирены в День памяти и скорби включат на несколько минут

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Каменск-Уральский 22 июня традиционно включат сирены в День памяти и скорби. Об этом в мэрии города сообщили порталу KU66.RU.

Сирены зазвучат в 14:15, их включат на несколько минут, после чего в городе проведут минуту молчания в память о погибших героях Великой Отечественной войны.

Сирены также включат в этот день в других населенных пунктах Свердловской области. Время – такое же. Отметим, что 22 июня 1941 года в 12:15 по московскому времени нарком иностранных дел Вячеслав Молотов сообщил советским гражданам о нападении Германии на СССР.

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