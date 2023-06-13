В Каменске-Уральском 22 июня включат сирены

Сирены в День памяти и скорби включат на несколько минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Каменск-Уральский 22 июня традиционно включат сирены в День памяти и скорби. Об этом в мэрии города сообщили порталу KU66.RU.

Сирены зазвучат в 14:15, их включат на несколько минут, после чего в городе проведут минуту молчания в память о погибших героях Великой Отечественной войны.

Сирены также включат в этот день в других населенных пунктах Свердловской области. Время – такое же. Отметим, что 22 июня 1941 года в 12:15 по московскому времени нарком иностранных дел Вячеслав Молотов сообщил советским гражданам о нападении Германии на СССР.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru