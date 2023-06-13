В Новоуральске установили рекорд России по самому массовому исполнению песни «Надежда»

В установлении рекорда приняли участие в том числе жители Новоуральска Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новоуральске 12 июня установили рекорд России по самому массовому исполнению песни «Надежда» Александра Пахмутова и Николая Добронравова. Композицию вместе исполнили 3 355 человек.

- Достижение зафиксировал эксперт Реестра рекордов России, - рассказали в департаменте информполитики Свердловской области.

В установлении рекорда приняли участие жители Новоуральска, участники творческих коллективов, солисты местного Театра музыки, драмы и комедии, сводный оркестр Всероссийского конкурса-фестиваля «Новоуральские фанфары-2023 и его зрители, а также оркестры Росгвардии.

В Екатеринбурге 12 июня в честь празднования Дня России прошла традиционная ежегодная акция «Хором славим Россию и город!». Тысячный хор исполнил под аккомпанемент духового оркестра гимн страны, а также другие знакомые многим с детства композиции. В этом году акция была посвящена празднованию 300-летия Екатеринбурга и 85-летию со дня рождения Владимира Высоцкого.

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