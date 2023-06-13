В Свердловской области полсотни школьников сдали первые ЕГЭ на 100 баллов

Екатеринбург лидирует по количеству стобалльников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские выпускники получили результаты первых ЕГЭ, которые школьники сдавали 26 мая. Из них 50 стали стобалльниками по географии, литературе и химии. Еще больше 700 ребят получили по 80 баллов и выше. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Более всего стобалльников в Екатеринбурге – 30 человек. Также среди отличников выпускники из Верхней Пышмы, Артемовского, Невьянска, Арамиля, Карпинска, Серова, Краснотурьинска, Асбеста, Качканара, Нижнего Тагила, Североуральска, Заречного и других муниципалитетов, -отметила начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального Минобразования Татьяна Умнова.

13 июня в Свердловской области пройдут экзамены по биологии и иностранному языку. В общей сложности их будут сдавать больше 5,7 тысяч школьников. Всего на Среднем Урале 147 пунктов, где проводятся ЕГЭ.

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