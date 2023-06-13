В Полевском осудили свердловчанина, убившего знакомого из-за ссоры

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском осудили местного жителя, который убил знакомого из-за ссоры. Мужчина несколько раз ударил ножом своего оппонента. Ранее свердловчанин уже дважды был судим за нападения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел 24 января текущего года. Мужчина находился в квартире в поселке под Полевским, он и его знакомы выпили. В ходе застолья 51-летний мужчина нанес 13 ударов ножом в грудь, шею и конечности собутыльника. Причиной тому стала личная неприязнь.

- Полевской городской суд назначил виновному наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу, - рассказали в ведомстве.

Также в прокуратуру обратилась мать погибшего мужчины. Она направила иск о взыскании с нападавшего 1,5 миллиона рублей в качестве морального вреда. Поимо этого, осужденный должен будет возместить траты на погребение в размере 49 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru