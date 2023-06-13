Фото: предоставлено представителями ресторана

Рестораторы показали, как будет выглядеть реконструированный павильон «Цветы», в котором откроют ресторан. Сейчас на участке идут проектные и археологические работы.

- В наших планах сохранить внешний облик павильона «Цветы». Никаких пристроек к зданию выше 2 этажей не будет, - рассказал представитель ресторана.

В рамках проекта рестораторы планируют благоустроить сквер и территорию за зданием ресторана и между рекой Исеть.

Фото: предоставлено представителями ресторана

Представители заведения отмечают, что все работы на участке ведутся при участии Музея ИЗО, который является памятником истории и архитектуры, и согласованы.

- То решение, которое предлагается сейчас - пожалуй, оптимальное, - рассказал директор Музея ИЗО Никита Корытин. - Новый собственник реконструирует павильон «Цветы» и обустраивает сквер исходя из общечеловеческих представлений об общественном благе, а не только законов бизнеса.

Фото: предоставлено представителями ресторана

Напомним, ранее госэкпертиза дала разрешение на реконструкцию и устройство инженерных сетей заброшенного павильона. В опубликованном заключении эксперта указано, что при реконструкции будет обеспечена сохранность шести объектов культурного наследия.

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