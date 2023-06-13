У свердловчанина, задолжавшего 58 миллионов рублей, изъяли Audi Q7

Помочь поймать машину помогли «умные» камеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

У екатеринбуржца, задолжавшего десятки миллионов рублей, изъяли дорогостоящую иномарку. Однако в момент задержания за рулем находился сын нарушится. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

В ходе рейда сотрудники ФССП и ГИБДД обнаружили автомобиль Audi Q7. Он принадлежал свердловчанину, осужденному за попытку кражи денег из банкомата и другие хищения с банковских счетов. Мужчина должен был возместить ущерб организациям в размере 58 миллионов рублей.

- В собственности должника имеется автомобиль Ауди Q7, транспортное средство было объявлено в исполнительский розыск, однако установить место нахождение автомобиля не удавалось. Иного имущества за должником зарегистрировано не было, а сам он отбывал наказание в исправительном учреждении, на его доход по месту пребывания обращено взыскание, - рассказали в главном управлении.

Помочь поймать машину помогли «умные» камеры. Они зафиксировали разыскиваемый автомобиль, в котором находился сын нарушителя. Молодой человек попытался скрыться от полицейских. Но силовикам все же получилось задержать его. Он рассказал, что его отец сейчас находится на «отдыхе».

- Судебным приставом-исполнителем в отношении Ауди составлен акт описи и ареста имущества. Машина эвакуирована на специализированную автостоянку с последующей оценкой и реализацией, - добавили в ГУФССП.

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