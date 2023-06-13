Горожане смогут найти работу в родном Надыме Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Надым Ямало-Ненецкого автономного округа 23 июня 2023 года пройдет традиционная Ярмарка вакансий, куда приглашают безработных жителей города и всего Надымского района. Об этом пишет портал «Ямал 1».

На мероприятии граждане получат возможность определиться с новыми местами работы, о которых им расскажут специалисты Центра занятости населения Надыма.

Соискателей проинформируют об актуальных вакансиях, проведут для них мастер-классы, проконсультируют по поводу профориентации и организации собственного бизнеса. Также жители города и района получат возможность подать заявки на обучение и узнать о мерах поддержки населения.