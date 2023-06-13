Группа «На-На» выступила в летнем парке «Уралмаш»

Музыканты исполнили известные хиты и новые песни Фото: соцсети Алексея Вихарева

Группа «На-На» 12 июня выступила в летнем парке «Уралмаш». Музыканты исполнили известные хиты и новые песни. Концерт был посвящен победе парка в федеральном голосовании за благоустройство. Организовал мероприятие депутат городской думы, руководитель медицинской фракции Алексей Вихарев.

- Мы отчаянно боролись за возрождение парка, и мы победили. Более 90 тысяч человек поддержали нас. В единстве наша сила! Спасибо за вашу поддержку! - сказал Алексей Вихарев.

Волонтеры несколько месяцев работали на улицах города и на территории самого парка, помогая жителям проголосовать быстро с помощью телефона. В итоге парк получил 85 378 голосов. Федеральное финансирование на его преображение не выделят из-за нехватки голосов. Однако глава города Алексей Орлов пообещал, что парк реконструируют. Работы начнутся в 2024 году.

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