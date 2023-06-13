В Нижнем Тагиле сильно похолодало в середине июня
Фото: Лев ИСТОМИН
В Нижнем Тагиле в ночь на 13 июня зафиксированы первые летние заморозки. Ночью температура воздуха составила – 1 градус. Об этом пишет издание TagilCity.ru.
- Рано утром была минусовая температура, а через час воздух прогрелся до + 8 градусов. Днем в городе значительно теплее, - рассказывает жительница микрорайона Вагонка Анна.
Отметим, что 13 июня в Нижнем Тагиле воздух прогреется до +20 градусов тепла. До выходных со среды по пятницу включительно днем в городе будет от +22 до +24 градусов, ночью столбики термометров будут опускаться до отметок от +8 до +13 градусов.
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