Свердловская область стала одним из самых пожароопасных регионов России

В Свердловской области сейчас продолжается ликвидация трех природных пожаров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область в этом году стала одним из самых пожароопасных регионов России. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко.

- По сводкам, это Ханты-Мансийский автономный округ, у них больше 5 тысяч гектаров горит, Алтайский край, около 4 тысяч, Свердловская область, - рассказала в интервью РИА Новости Виктория Абрамченко

Она также отметила, что по России в целом на сегодняшний день ситуация с пожарами стабильная.

В Свердловской области, по данным департамента информполитики, за сутки 12 июня площадь лесных пожаров сократилась почти в семь раз и составила 54 гектара. Сейчас продолжается ликвидация трех природных пожаров.

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