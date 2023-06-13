Свердловская область стала одним из самых пожароопасных регионов России

В Свердловской области сейчас продолжается ликвидация трех природных пожаров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свердловская область в этом году стала одним из самых пожароопасных регионов России. Об этом сообщила вице-премьер правительства РФ Виктория Абрамченко.
- По сводкам, это Ханты-Мансийский автономный округ, у них больше 5 тысяч гектаров горит, Алтайский край, около 4 тысяч, Свердловская область, - рассказала в интервью РИА Новости Виктория Абрамченко
Она также отметила, что по России в целом на сегодняшний день ситуация с пожарами стабильная.
В Свердловской области, по данным департамента информполитики, за сутки 12 июня площадь лесных пожаров сократилась почти в семь раз и составила 54 гектара. Сейчас продолжается ликвидация трех природных пожаров.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru