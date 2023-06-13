В Первоуральске разыскивают 28-летнего мужчину, пропавшего в мае

Фото: ДПСО «ABRIS»

В Первоуральске разыскивают 28-летнего Сергея Рубенина, который пропал еще 17 мая. Поисками занимаются полицейские и волонтеры

- Может находиться в вашем городе, - сообщает поисковый отряд «ABRIS».

В день пропажи Сергей был одет в темные штаны и синий бомбер. У мужчины темно-русые короткие вьющиеся волосы, карие глаза, рост 175 сантиметров.

Если вы знаете, где может находиться Сергей, сообщите об этом инфору поиска Алене по телефону: +7(999)560-66-13 или руководителю отряда Андрею +7(961) 767-17-49.

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