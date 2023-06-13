Вильфанд предупредил свердловчан о ночных заморозках

Низкие температуры прогнозируются ночью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о заморозках жителей 11 регионов России. В том числе похолодание ожидается в Свердловской области.

- Заморозкам до -2 градусов также будут подвержены Челябинская, Свердловская, Курганская области, - рассказал Роман Вильфанд ТАСС.

По его данным, холодными будут две ночи - с 12 на 13 июня и с 13 на 14 июня.

С 14 июня в Свердловской области ожидается потепление. Как сообщает главный синоптик Уральского гидрометцентра, ночью ожидается +5…+10 градусов, днем +20…+25 градусов. Осадков на этой неделе мало, небольшой дождь вероятен в основном в северных районах области. Но в предстоящие выходные погода снова испортится.

-17-18 июня в большинстве районов Свердловской области станет прохладнее на 3-4 градуса, - рассказала Галина Шепоренко.

Ранее мы публиковали прогноз на лето-2023 от главного синоптика Свердловской области.

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