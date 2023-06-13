Под Нижним Тагилом в пожаре погибла женщина

Огонь охватил площадь в 35 квадратных метров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Под Нижним Тагилом в коллективном саду №18 в ночь с 11 на 12 июня в пожаре погибла женщина. Об этом сообщает TagilCity.ru. По данным издания, ее тело нашли пожарные во время тушения огня.
В 01:07 поступило сообщение о пожаре. Огонь охватил площадь в 35 квадратных метров.
- В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 8 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
Пожарным удалось локализовать огонь в 01:24. Еще через четыре минуты открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 04:06.
Предварительно, возгорание произошло из-за неверного устройства печи.
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