Кастинг пройдет 13 и 14 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 13 и 14 июня пройдет кастинг в новое юмористическое шоу от ТНТ и телевизионного творческого объединения «Александр Масляков и Компания» («АМиК»). В проекте команды из разных городов России будут соревноваться за денежный приз в размере 10 миллионов рублей. А помогать командам будут звездные наставники.

- На кастинге ждут команды, творческие объединения, скетч-группы, стендап-комиков и даже танцоров, театральных актёров, фокусников, художников, тик-токеров, блогеров, музыкантов. Главное – ярко раскрыть свои таланты и сделать это максимально смешно. Рамок для формата выступления нет: от команд ждут максимального уровня креатива, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ТНТ.

Принимать участие в кастинге могут лица, достигшие совершеннолетия. Для участия в кастинге нужно зарегистрировать команду, состоящую минимум из пяти человек, подготовить полноценное выступление хронометражем до пяти минут, а также взять с собой на кастинг необходимые документы.

Более подробную информацию, а также форму для заполнения анкеты на участие можно найти на сайте проекта.

- Название проекта и участники будут объявлены позднее. Ведущим проекта станет новое лицо ТНТ, чье имя также пока не разглашается. – также добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что ТНТ и «АМиК» заключили соглашение о сотрудничестве и производстве совместного развлекательного конвента.

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