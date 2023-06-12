Отец четверых детей из Бисерти погиб в зоне СВО на Украине

Игорю Колотову было 34 года. Фото: поделилась Валентина Суровцева

Многодетный отец из Бисерти погиб в зоне СВО на Украине. Ивану Колотову было 34 года. Мужчина принимал участие в боях за Артемовск. Об этом сообщила глава Бисертского городского округа Валентина Суровцева.

Церемония прощания прошла в бисертском храме Серафима Саровского. Фото: поделилась Валентина Суровцева

- Игорь навсегда останется в нашей памяти героем. У него осталась жена и четверо детей. Самому старшему из которых 11 лет, а самому младшему ребёнку – полтора месяца. Сейчас мы сделаем все, чтобы они ни в чем не нуждались. Друзья и товарищи Игоря говорят, что всегда был ответственным работником, хорошим семьянином, и отзывчивым человеком. Вечная память воину, вечная память Защитнику Родины! – рассказала о погибшем Валентина Суровцева.

На прощание с Игорем собрались десятки близких и знакомых людей. Фото: поделилась Валентина Суровцева

Церемония прощания с Игорем Колотовым прошла в бисертском храме Серафима Саровского. Проститься с ним пришли друзья и родственники, соседи и одноклассники, а также знакомые и коллеги.

За боевые заслуги Игорь Колотов был награжден «Орденом Мужества» Министерства Обороны Российской Федерации.

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