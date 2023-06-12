В Свердловской области ликвидирован крупный лесной пожар

Крупный природный пожар потушили в Камышловском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области удалось ликвидировать крупный природный пожар в Камышловском муниципальном районе. Он действовал на площади 890 га. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Площадь лесных пожаров в Свердловской области за прошедшие сутки значительно сократилась и по данным на вечер 11 июня составляла 368,3 гектара, - также сообщили в ведомстве.

На данный момент на Среднем Урале действуют пять природных пожаров, четыре из которых локализованы и не распространяются.

Спасатели продолжают тушить пожары в Гаринском, Ивдельском, Пышминском, Сосьвинском городских округах и в городском округе Первоуральск.

- Борьбу с огнем ведут более 150 человек, привлечено свыше 30 единиц спецтехники, - отметили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, на территории региона действует противопожарный режим. Главное управление МЧС России по Свердловской области напоминает жителям региона о необходимости соблюдать запрет на использование открытого огня, сжигание мусора, сухой травянистой растительности, разведение костров, в том числе в бочках, мангалах.

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