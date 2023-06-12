В Свердловскую область вернулся военный из украинского плена

Мужчину перевезли в медицинское учреждение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из украинского плена вернули военного из Свердловской области. Об этом на своей странице «ВКонтакте» сообщила уполномоченная по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

- Накануне Дня России хорошая новость для родных и близких нашего Свердловского военнослужащего, вернувшегося на Родину. Благодарю Татьяну Николаевну Москалькову (уполномоченная по правам человека РФ, Прим. Ред.) и всех, кто занимался кропотливой, сложной работой по возвращению наших ребят из плена. Будем ждать и верить, что такие весточки к нам придут еще обязательно, - написала омбудсмен.

Татьяна Мерзлякова также сообщила, что вернувшегося военного перевезли в медучреждение для осмотра, а также оказания медицинской помощи и реабилитации. Позднее она уточнила, что здоровью свердловчанина ничего не угрожает и он уже смог связаться с близкими по телефону.

Напомним, 11 июня Минобороны сообщило о возвращении 94 российских военных из украинского плена. В ведомстве отметили, что в плену им угрожала смертельная опасность.

Военнослужащих из Свердловской области начали возвращать из плена в апреле 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru