В зоне СВО на Украине погиб доброволец из Ревды

Кирилл погиб в боях под Артемовском. Фото: опубликовала Татьяна Клепикова

Во время спецоперации на Украине погиб доброволец из Ревды Кирилл Борисов. Об этом на официальной странице «ВКонтакте» сообщила глава ГО Татьяна Клепикова.

- Наш город прощается с добровольцем Борисовым Кириллом Юрьевичем. Он погиб в боях под Артемовском при исполнении воинского долга. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Кирилла. Весь город скорбит вместе с вами. Ревда никогда не забудет Героя. Светлая память… Вечная слава, - написала Татьяна Клепикова.

При жизни добровольца наградили орденом Мужества и медалями «За отвагу». Фото: опубликовала Татьяна Клепикова

По ее словам, при жизни за проявленные мужество и отвагу Кирилл Борисов был награжден орденом Мужества и медалями «За отвагу». Прощание с жителем Ревды пройдет в городе сегодня.

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