В Сосьве завершился ремонт двух многоквартирных домов

В Сосьве продолжается капитальный ремонт в трех многоквартирных домах. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Сосьве завершились ремонтные работы двух многоквартирных домов. Их поручил провести глава региона Евгений Куйвашев. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Восстановительные работы провели в срок. В доме на улице Виктора Романова, 147 установили новые пластиковые ламинированные рамы. А в доме на Щелконова, 138 рабочие отремонтировали крышу и чердак.

- В поселке также по графику продолжается капитальный ремонт в трех многоквартирных домах, который стартовал в 2023 году, - добавили в департаменте информполитики.

Еще в мае в Сосьве началось крупное строительство новых жилых домов. На тот момент была смонтирована уже одна «коробка» на 54 квадратных метра из серии индивидуальных домов. Строители также подготовили фундаменты для возведения других зданий. Помимо этого, рабочие подготовили котлован для строительства трехэтажного дома на 60 квартир.

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