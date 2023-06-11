Под свердловским селом произошло серьезное ДТП

На место прибыла скорая помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области под селом Покровское произошло серьезное ДТП. В аварии пострадали несколько человек. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Авария произошла вечером 11 июня. На 95-м километре трассы «Обход с. Покровское» столкнулись Hyundai Creta и Toyota RAV 4. В ДТП пострадали пассажиры и водители обеих авто. В одной машине находился ребенок. На месте уже работают автоинспекторы и врачи. Такой информацией с порталом Е1 поделилась очевидица.

- ДТП случилось на нерегулируемом перекрестке. По предварительным данным, водитель Toyota RAV 4, выезжая со второстепенной дороги, не пропустил Hyundai Creta, который двигался по главной. Обстоятельства и информация о пострадавших выясняются, - рассказали «КП-Екатеринбург» в региональном ГИБДД.

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