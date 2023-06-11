При посадке никто не пострадал Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У прибывшего в Кольцово самолета отказало шасси. Судно следовало по маршруту Анталия – Екатеринбург. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел ночью 11 июня. Однако, не смотря на произошедшее, самолету рейса RWZ-4206 удалось удачно приземлиться.

- На рейсе находилось 35 пассажиров, из них пять несовершеннолетних. Посадка прошла благополучно, пострадавших нет, - сообщили в ведомстве.

На данный момент транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия. В их ходе будет дана оценка соблюдению законов о безопасности полетов.

- При сруливании с ВПП произошел отказ механизма управления передней стойкой шасси. В аэропорту Кольцово тревога не объявлялась, событие без последствий для пассажиров, экипажа. Произведен осмотр летного поля аэродрома, посторонних предметов не обнаружено, - добавили в Telegram-канале Aviaincident.

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