В Екатеринбурге нашли тело мужчины, которого искали со 2 июня

По факту обнаружения тела проводится проверка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге нашли тело мужчины в лесополосе. Труп находился в семи метрах от тропы, рядом обнаружили велосипед. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Тело мужчины нашли днем 11 июня. Личность умершего удалось установить. Им оказался 37-летний житель Уралмаша. Ранее он работал электриком на градообразующем предприятии. А также мужчина был судим.

- При себе у мужчины были деньги, что свидетельствует об отсутствии признаков ограбления. Представители МВД установили личность гражданина. Более подробные обстоятельства смерти жителя Уралмаша устанавливают сыщики уголовного розыска и следователи СКР, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Опознать екатеринбуржца помогла его жена. Она рассказала, что мужчина ушел из дома еще утром 2 июня и не вернулся. Спустя три дня женщина обратилась в полицию, сообщив о пропаже супруга.

В Следственном комитете Свердловской области добавили, что сейчас по факту обнаружения тела проводится проверка, будут проходить судебно-медицинские экспертизы. Далее уже будет принято процессуальное решение.

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