Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело за ненадлежащее содержание памятника в Сухом Логе

Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе уголовного дела Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Следственного комитета России заинтересовался памятником в Сухом Логе, который находится в ненадлежащем состоянии. Мемориал посвящен погибшим героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в СУ СК России.

- В социальной сети сообщается о ненадлежащем содержании памятника погибшим героям Великой Отечественной войны «Родина помнит Вас 1941-1945 гг.» в городе Сухом Логе Свердловской области, - отметили в ведомстве.

Уже долгое время монумент находится в запустенье. А доска с именами военных в настолько неприглядном виде, что прочитать надпись не представляется возможным. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело и предоставить доклад о его ходе и результатах.

- Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, - добавили в СУ СК.

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