Транспортная прокуратура заинтересовалась информацией о давках в «Орлане»

Перевозчиком незамедлительно было решено увеличить количество составов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская транспортная прокуратура начала проверку по факту сообщений о давках в электропоезде «Орлан», который движется от Челябинска до Екатеринбурга. Информация об этом появилась в Telegram-канале ведомства.

- Проводится проверка исполнения перевозчиком АО «Свердловская пригородная компания» требований законодательства в области защиты прав потребителей, - рассказали в свердловской транспортной прокуратуре.

Ранее, в связи с жалобами на некомфортные условия в вагонах, увеличилось количество «Орланов». Больше вагонов запустят с 10 по 13 июня. Перевозчиком незамедлительно было решено увеличить количество составов.

- В связи с большой популярностью составом из четырех вагонов «Орлан» будет курсировать ежедневно в период выходных дней, - рассказали в Свердловской пригородной компании.

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