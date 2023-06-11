В Нижнем Тагиле в Дзержинском районе нашли тело 66-летнего мужчины

В настоящий момент признаков криминала в смерти свердловчанина не установлено Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле в Дзержинском районе нашли тело пожилого мужчины. Труб был обнаружен 10 июня в жилом квартете рядом с домом на Бобкова, 12. Информацию о случившемся «КП-Екатеринбург» подтвердили в Следственном комитете Свердловской области.

- Следственным отделом по Дзержинскому району СУ СКР по Свердловской области по факту обнаружения тела мужчины проводится процессуальная проверка. Для определения точной причины смерти будет проведена судмедэкспертиза, - сообщили в региональном СУ СКР.

Как уточнили «КП-Екатеринбург» в свердловском МВД, мужчине было 66 лет. В настоящий момент признаков криминала в смерти свердловчанина не установлено.

Ранее в Арамиле было найдено тело мужчины в лесу. Сейчас личность умершего пытаются установить. Признаков того, что в отношении погибшего было совершено какое-то преступление, пока не усматривается.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru