Прокуратура проверит лагерь под Курганово, в котором отравились десятки детей

Сотрудники Роспотребнадзора собрали анализы у пострадавших. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

Прокуратура Полевского проверит лагерь под Курганово, в котором отравились десятки детей. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского ведомства.

- Прокуратура Полевского организовала проверку в связи с обращением за медицинской помощью детей, находившихся в муниципальном автономном учреждении «Детский оздоровительный лагерь «Изумруд», учредителем которого является администрация Ленинского района города Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, за медицинской помощью обратились несколько школьников, которые находились в лагере. Все они жаловались на рвоту и боль в животе. После оказания первой помощи детей передали родственникам. Дальше они будут лечиться по месту жительства.

На данный момент сотрудники Роспотребнадзора взяли смывы с поверхностей в столовой «Изумруда» и собрали анализы у пострадавших. В ходе проверок будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - добавили в прокуратуре.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru