На ЖБИ во дворе многоэтажки вспыхнула «ГАЗель»

На место прибыли 11 спасателей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из дворов Екатеринбурга вспыхнула «ГАЗель». Пожар произошел в районе ЖБИ рядом с многоэтажкой. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

ЧП случилось вечером 10 июня в 23:37 на улице Новгородцевой, 11. Из-за загоревшейся машины прогремела череда хлопков. Их было слышно и жителям соседних домов. Об этом рассказали горожане порталу Е1.

- На площади 15 квадратных метров сгорел автомобиль «ГАЗель», повреждены кузов и салон автомобиля Renault Logan и мусорный контейнер, - пояснили в МЧС.

На место пожара прибыли две машины и шесть спасателей. Уже в 23:49 им удалось локализовать огонь, а спустя четыре минуты возгорание было потушено. Завершили свою работу огнеборцы только к 00:29, когда провели проливку и разбор сгоревших конструкций.

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