На Урале медики получили инструкцию по трансплантации органов

Заниматься трансплантацией донорских органов будет областная клиническая больница № 1 Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

На Урале медики получили инструкцию по трансплантации и пересадки органов. Приказ был подписан министром здравоохранения Андреем Карловым. Он опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Заниматься трансплантацией донорских органов будет областная клиническая больница № 1, в которой есть соответствующее отделение. Доноров же могут размещать в 38 учреждениях региона, из них 11 находятся в Екатеринбурге. Для них разработали порядок действий.

- Пациент с инкурабельным поражением головного мозга, подтвержденным данными клинических и инструментальных методов исследований, в состоянии запредельной комы с прогрессирующей отрицательной динамикой витальных функций на фоне максимального объема реанимационных мероприятий рассматривается как потенциальный донор, - сообщается в документе.

Хирургам, которые оперируют доноров, должны предоставляться все необходимое: оборудование и зал. Главный врач больницы должен отчитываться по истечении каждого квартала о работе перед главным хирургом Минздрава.

Больница, в которую поступил потенциальный донор, должна отчитаться об этом в СОКБ № 1. Уже потом организуется обследование и подготовка к операции. На протяжении подготовки, врачи несколько раз обязаны проверить то, насколько пациент подходит на роль донора. В случае смерти мозга потенциального донора проводится извлечение органов. Уже после этого их транспортируют нуждающемуся пациенту.

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