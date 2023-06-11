Увеличится количество «Орланов», следующих из Челябинска в Екатеринбург

Больше «Орланов» запустят с 10 по 13 июня
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В выходные количество «Орланов», следующих из Челябинска в Екатеринбург. Причиной тому стал ажиотаж уральцев, путешествующих на электропоезде. Об этом сообщили в Свердловской пригородной компании.
Больше вагонов «Орланов» запустят с 10 по 13 июня. Накануне в транспорте возникли сильные давки, поэтому незамедлительно было решено увеличить количество составов.
- В связи с большой популярностью составом из четырех вагонов «Орлан» будет курсировать ежедневно в период выходных дней, - рассказали в Свердловской пригородной компании.
Билеты на поезд свердловчане могут купить в пригородных кассах, терминалах самообслуживания или через мобильное приложение.
Ранее подобная ситуация уже происходила в январе текущего года. Пассажиры поездов «Орлан», курсирующего между Челябинском и Екатеринбургом, пожаловались на переполненные вагоны. 5 января компании экстренно увеличили число вагонов поезда.
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