Фото: Академия единоборств РМК

В Екатеринбурге завершился турнир по профессиональному кикбоксингу RCC Fair Fight 21. Зрители Академии единоборств РМК увидели 13 ярких поединков, четыре из которых прошли на маленьких перчатках ММА.

- Главным событием турнира стал титульный поединок в полулегком весе. Чемпион организации Кямран Набати проводил вторую защиту титула - на этот раз против китайского бойца Гаофена Мена, - рассказали в Академии единоборств РМК.

По итогам пяти раундов со счетом 50:45 на карточках всех судей победу одержал Кямран Набати.

Следующим соперником Кямрана Набати станет Тамерлан Баширов, который также выступил на турнире. Он провел бой на маленьких перчатках против Дмитрия Ковтуна и во втором раунде одержал победу нокаутом.

Кроме того, этим вечером в ринг после тяжелой травмы вернулся чемпион лиги в легком весе Мамука Усубян. Ему противостоял экс-претендент на чемпионский пояс ONE Джамал Юсупов. По итогам трех раундов был назначен экстра-раунд, сил в котором осталось больше у Джамала Юсупова и он сумел забрать победу единогласным решением судей.

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