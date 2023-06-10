Юная певица из Нижнего Тагила победила на музыкальной премии

Вика Старикова в 2017 году на шоу «Минута славы» Фото: Евгения ГУСЕВА

Юная певица из Нижнего Тагила Вика Старикова завоевала победу в номинации «Платиновый артист DMC MUSIC по итогам четырех лет».

- Ура! Я победитель в номинации «Платиновый артист DMC MUSIC по итогам четырех лет», - написала она на своей странице во «ВКонтакте».

Вика Старикова стала известна после шоу «Минута Славы». В 2017 году восьмилетняя школьница, играя на фортепиано, исполнила песню Земфиры «Жить в твоей голове». Владимир Познер, Сергей Юрский и Рената Литвинова резко раскритиковали девочку за выбор такой песни. И школьница не смогла сдержать слез. Это вызвало негодование зала. Но по счастливой случайности Вика прошла во второй тур.

О том, как начала свой творческий путь школьница, и как прошло для ребенка второе испытание «КП-Екатеринбург» рассказывала мама девочки.