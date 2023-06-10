На Урале ищут мужчину по фамилии Русских

Фото: «ЛизаАлерт»

На Урале пропал 36-летний Андрей Русский. О местонахождении мужчины неизвестно с 5 июня. Его поисками занимаются полицейские и волонтеры.

- Выехал в Каменск-Уральский встреться с друзьями. В городе был. Возвращался домой и пропал. Мы его ищем между Каменском-Уральским и Богдановичем, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

В день пропажи мужчина был одет в серо-голубую футболку, черные шорты и такого же цвета кроссовки. С собой у него была черная спортивная сумка.

Если вы знаете, где может находиться пропавший, сообщите по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

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