В Кольцово задержали женщину, которая пыталась увезти рога лося в Дубай

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В аэропорту Кольцово задержали 45-летнюю жительницу Екатеринбурга, которая через «зеленый» коридор пыталась вывезти в Дубай пять когтей медведя и рога лося. У женщины не было документов, разрешающих провоз необычного багажа.

- В соответствии с заключением эксперта, обнаруженные в ходе таможенного досмотра когти медведя попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), - рассказал и.о. начальника Кольцовской таможни им В.А. Сорокина Михаил Сентяков. - Для вывоза дериватов необходимо подавать пассажирскую таможенную декларацию с представлением в таможенные органы разрешения (сертификата) СИТЕС.

Также когти медведя и рога лося включены в Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю.

Как рассказала женщина, когти медведя и рога лося она собиралась использовать в интерьере, для создания украшений себе и сыну. Взяла она их якобы у знакомых. А о таможенных правилах не знала.

На женщину завели административное дело.

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