Фото: страница во «ВКонтакте» Ивана Карташова

В Реже заасфальтируют улицу Советскую. Об этом сообщил глава города Иван Карташов. Конкурс для определения подрядчика уже объявлен.

- Есть еще одна хорошая новость для режевских автомобилистов - в этом году мы планируем асфальтирование улицы Советской (от перекрёстка с ул. Костоусова до перекрёстка с ул. Ленина), - написал мэр на своей странице во «ВКонтакте».

Он также отметил, что проезд через плотину - одна из главных транспортных артерий Режа.

Напомним, ранее мы писали, что в Свердловской области в 2023 году на дороги потратят 8,4 миллиарда рублей. Большую часть денег привлекут из федерального бюджета.

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