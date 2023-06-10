Пьяная тагильчанка на ВАЗ без прав насмерть сбила пешехода

Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле на Исинском тракте вечером 9 июня 45-летняя женщина на ВАЗ сбила 30-летнего мужчину, идущего по проезжей части. Он скончался от полученных травм в машине скорой помощи.

Когда сотрудники ГИБДД устанавливали личность водителя, оказалось, что женщина была за рулем без прав. Кроме того, медосвидетельствование показало, что она была пьяна. При этом в машине с ней находилось двое детей.

Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

- Вместе с ней были две ее дочери, одна из которых является 14-летним подростком. Также в салоне находилась несовершеннолетняя подруга дочери и молодой мужчина. В результате ДТП никто из них не пострадал. Все направлялись на отдых в сад, - рассказали в ГИБДД Нижнего Тагила.

По факту происшествия ведется следствие. Семью женщины, севшей за руль без прав и пьяной, проверит подразделение по делам несовершеннолетних по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей.

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