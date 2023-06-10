В Екатеринбурге задержали мужчину, который поджег здание крупной электросетевой компании

Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 9 июня задержали мужчину, который в конце мая поджег здание крупной электросетевой компании «Россети Урал». На него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия). Об этом сообщает E1.RU.

По предварительной информации, мужчина решил утроить поджог из-за конфликта с руководством. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В «Россети Урал» подтвердили информацию о повреждении имущества.

- Собственная служба безопасности оперативно отработала его с силовыми структурами, - рассказали «КП-Екатеринбург» в компании. - Пока идет следствие, компания считает преждевременным и не корректным раскрывать детали и подробности произошедшего.

Мы запросили комментарий в СК по Свердловской области. На момент публикации материала ответ не поступил.

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