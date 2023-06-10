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НовостиПроисшествия10 июня 2023 6:01

В Екатеринбурге задержали мужчину, который поджег здание крупной электросетевой компании

Ему грозит до пяти лет лишения свободы
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы

Поджигателю грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 9 июня задержали мужчину, который в конце мая поджег здание крупной электросетевой компании «Россети Урал». На него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные повреждение имущества, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, повлекшие по неосторожности тяжкие последствия). Об этом сообщает E1.RU.

По предварительной информации, мужчина решил утроить поджог из-за конфликта с руководством. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В «Россети Урал» подтвердили информацию о повреждении имущества.

- Собственная служба безопасности оперативно отработала его с силовыми структурами, - рассказали «КП-Екатеринбург» в компании. - Пока идет следствие, компания считает преждевременным и не корректным раскрывать детали и подробности произошедшего.

Мы запросили комментарий в СК по Свердловской области. На момент публикации материала ответ не поступил.

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