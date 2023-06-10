Скоро комары могут активизироваться Фото: Евгения ГУСЕВА

В Екатеринбурге из-за сухой погоды пропали комары. Об этом сообщили ученые.

- Комаров нет, потому что два года в области весной очень сухо, а комар может развиваться только в воде, - рассказал заместитель директора по научной работе Ботанического сада УрО РАН, доктор биологических наук Василий Пономарев. - Но переживать не стоит: дожди пройдут, лужи появятся, комары активизируются.

Он также отметил, что для природы их отсутствие опасность не представляет. Так, например, для лягушек, которые питаются личинками комаров, есть много другого корма.

Напомним, ранее мы писали, что май 2023 года на Среднем Урале стал самым засушливым за всю историю метеонаблюдений. Максимальное количество осадков достигло 0,5 миллиметра

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